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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KESTEL SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KESTEL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KESTEL MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 45,616 | Katılım Oranı: %90.5
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.4823,237 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %30.512,329 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.713,117 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.051,231 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.13456 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1354 oy
%100
Seçmen Sayısı: 39,168 | Katılım Oranı: %81.52
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.1517,377 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %39.8312,327 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.011,242 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı