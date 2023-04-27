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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

MECİTÖZÜ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MECİTÖZÜ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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MECİTÖZÜ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
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YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALACA
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
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İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
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KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
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LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,329 | Katılım Oranı: %93.26
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.46,292 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %37.594,194 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.94551 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5561 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3944 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1314 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,133 | Katılım Oranı: %88.06
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.876,585 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %40.024,554 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.11240 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı