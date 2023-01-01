AYDIN - CUMHUR İTTİFAKI

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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