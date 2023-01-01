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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI BURSA

2 BÖLGE - CUMHUR İTTİFAKI

AK PARTİ
%0 0
Yeniden Refah
%0 0
MHP
%0 0
BBP
%0 0
BURSA TÜMÜ 1 BÖLGE 2 BÖLGE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KELES
Açılan Sandık Oranı %0
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
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2 BÖLGE - CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLLERİ / 0

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Kaynak: Anadolu Ajansı