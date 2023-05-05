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Oğuz Kaan Salıcı
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Gamze Akkuş İlgezdi
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Fethi Açıkel
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Gökhan Günaydın
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Birol Aydın
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ahmet Ersagun Yücel
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Elif Esen
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hasan Karal
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Cemal Enginyurt
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Selim Temurci
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ali Gökçek
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Suat Özçağdaş
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Özcan Şükrü Baripoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Sevgi Kılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Olgun Çelik
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Doğan Çakmak
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Kenan Otlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Efendi Argunşah
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Murat Kantekin
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Aysemin Gülmez
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ahmet Can Yılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Ebru Zor
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Erdoğan Erden
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Füsun Sökmez
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nejla Erdem
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Bülent Kulkuloğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Güllü Saran
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Yücel Oto
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Nejdet Ay
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Elife Gamze Öztürk
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hakan Bekar
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Dursun Can Kırtorun
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Murat Gökhan Ofluoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Hale Dilek Tosun
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge
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Abdullah Onur Bildirici
Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul 1. Bölge