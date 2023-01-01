VAN - CUMHURİYET HALK PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
|Detay
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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