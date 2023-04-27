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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ÖZALP SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÖZALP CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZALP MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
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ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 35,221 | Katılım Oranı: %83.16
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %84.2723,870 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %12.713,599 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %2.1596 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.44126 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3394 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1439 oy
%100
Seçmen Sayısı: 34,310 | Katılım Oranı: %74.39
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %82.7220,639 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %16.164,033 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.11278 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,425 oy 0
Millet İttifakı
%0 666 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%84.98 23,974 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%10.92 3,082 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.42 402 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.22 343 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.11 314 oy 0
İyi Parti
%0.66 186 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 84 oy 0
Saadet Partisi
%0.28 78 oy 0
Vatan Partisi
%0.2 57 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı