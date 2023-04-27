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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

GÜRPINAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÜRPINAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRPINAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 20,678 | Katılım Oranı: %80.06
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %54.468,657 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.736,475 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.35532 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %0.7111 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6299 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1422 oy
%100
Seçmen Sayısı: 20,908 | Katılım Oranı: %80.14
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %67.3511,124 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %31.575,215 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.08178 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,886 oy 0
Millet İttifakı
%0 605 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%56.61 8,954 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.31 5,586 oy 0
Hür Dava Partisi
%2.12 335 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.99 314 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.9 300 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.55 245 oy 0
Saadet Partisi
%1.16 183 oy 0
İyi Parti
%1.12 177 oy 0
Vatan Partisi
%0.23 36 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı