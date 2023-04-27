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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

SÜLOĞLU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SÜLOĞLU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLOĞLU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %0
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 4,932 | Katılım Oranı: %89.21
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %46.481,991 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %37.961,626 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.59582 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9842 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.5825 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4218 oy
%100
Seçmen Sayısı: 5,425 | Katılım Oranı: %80.92
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %61.292,633 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.51,568 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.2195 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı