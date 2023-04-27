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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERZİNCAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜZÜMLÜ
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ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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ERZİNCAN MİLLETVEKİLLERİ / 2

Devamı
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %0
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İLİÇ
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 162,532 | Katılım Oranı: %90.07
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.686,673 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %31.4745,006 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %5.537,913 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.261,803 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.991,415 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.14204 oy
%100
Seçmen Sayısı: 154,955 | Katılım Oranı: %81.79
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.7473,135 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.246,309 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.065,057 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı