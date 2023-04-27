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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ŞAHİNBEY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ŞAHİNBEY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEHİTKAMİL
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YAVUZELİ
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ŞAHİNBEY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 549,859 | Katılım Oranı: %84.87
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.77291,148 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %23.07105,352 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.0332,110 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %5.1723,602 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.783,568 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.18809 oy
%100
Seçmen Sayısı: 487,552 | Katılım Oranı: %72.2
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %59.44205,581 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %30.94107,015 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.6133,243 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı