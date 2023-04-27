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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ONİKİŞUBAT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ONİKİŞUBAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ONİKİŞUBAT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
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ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 262,684 | Katılım Oranı: %91.59
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %79.66188,486 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %10.3324,433 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.319,632 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.283,017 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.32749 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.12284 oy
%100
Seçmen Sayısı: 225,450 | Katılım Oranı: %82.57
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.08146,452 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.8234,426 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.12,008 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 191,238 oy 0
Millet İttifakı
%0 42,672 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%64.32 152,685 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.24 38,553 oy 0
İyi Parti
%10.85 25,756 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.44 12,904 oy 0
Saadet Partisi
%1.69 4,012 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.1 2,608 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.21 492 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 355 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı