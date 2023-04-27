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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ARPAÇAY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ARPAÇAY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARPAÇAY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 12,163 | Katılım Oranı: %78.56
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.654,781 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %282,592 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.41964 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.3861 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3331 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.328 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,186 | Katılım Oranı: %61.91
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.024,207 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.43,025 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.58856 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,851 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,253 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%41.88 3,884 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%19.86 1,842 oy 0
İyi Parti
%14.71 1,364 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%11.83 1,097 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.43 967 oy 0
Saadet Partisi
%0.51 47 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.4 37 oy 0
Vatan Partisi
%0.39 36 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı