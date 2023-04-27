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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

BABAESKİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BABAESKİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
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BABAESKİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 38,700 | Katılım Oranı: %90.62
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %66.0322,695 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %22.877,860 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.43,230 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.09373 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.31107 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.31105 oy
%100
Seçmen Sayısı: 39,288 | Katılım Oranı: %83.48
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %73.4223,670 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %24.247,816 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.34754 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 8,323 oy 0
Millet İttifakı
%0 24,933 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%56.83 19,500 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%19.87 6,819 oy 0
İyi Parti
%15.23 5,227 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.38 1,504 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.57 881 oy 0
Saadet Partisi
%0.6 206 oy 0
Vatan Partisi
%0.36 123 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.18 61 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.15 52 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı