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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

KANDIRA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KANDIRA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KANDIRA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 37,444 | Katılım Oranı: %90.74
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.4520,791 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %23.637,742 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.173,331 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.29422 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.19391 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2891 oy
%100
Seçmen Sayısı: 35,225 | Katılım Oranı: %83.05
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.1318,519 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.379,204 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.5711 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 21,401 oy 0
Millet İttifakı
%0 10,031 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.34 16,818 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.67 5,788 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.99 4,583 oy 0
İyi Parti
%10.97 3,594 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.3 1,080 oy 0
Saadet Partisi
%1.98 649 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.53 500 oy 0
Vatan Partisi
%0.45 147 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 87 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı