ŞEHZADELER SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YUNUSEMRE
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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