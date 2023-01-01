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ANASAYFA ŞEHİRLER TEKİRDAĞ MEMLEKET PARTİSİ

TEKİRDAĞ - MEMLEKET PARTİSİ

Memleket
KISALTMA :Memleket GENEL BAŞKAN :MUHARREM İNCE
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYRABOLU
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KAPAKLI
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MALKARA
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MARMARAEREĞLİSİ
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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SÜLEYMANPAŞA
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0 - Detay
Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı