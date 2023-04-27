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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ÇAMARDI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAMARDI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAMARDI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOR
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 9,408 | Katılım Oranı: %84.3
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.615,361 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.341,089 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.471,023 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6852 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.538 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3829 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,654 | Katılım Oranı: %73.31
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.075,099 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.912,426 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0378 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 5,593 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,948 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.68 4,188 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.34 1,405 oy 0
İyi Parti
%12.72 974 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.76 901 oy 0
Saadet Partisi
%0.95 73 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.57 44 oy 0
Vatan Partisi
%0.56 43 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.4 31 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı