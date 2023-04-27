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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ARAKLI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ARAKLI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
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OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAKLI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OF
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 34,344 | Katılım Oranı: %83.38
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %84.3123,721 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.422,369 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.781,345 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %2.07583 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2878 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1439 oy
%100
Seçmen Sayısı: 34,142 | Katılım Oranı: %68.22
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %85.6919,594 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %13.423,069 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.88202 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 23,836 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,068 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%70.4 19,812 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.3 4,024 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.52 1,553 oy 0
İyi Parti
%5.49 1,544 oy 0
Saadet Partisi
%3.45 971 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.02 287 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.64 179 oy 0
Vatan Partisi
%0.13 37 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.07 19 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı