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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

EŞME SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

EŞME CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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EŞME MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 27,918 | Katılım Oranı: %90.53
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %42.5510,285 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %42.3510,238 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.293,213 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.08262 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.43104 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2971 oy
%100
Seçmen Sayısı: 27,812 | Katılım Oranı: %86.14
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %51.2512,006 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.1810,818 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.58604 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 11,073 oy 0
Millet İttifakı
%0 12,344 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.22 9,521 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%35.29 8,568 oy 0
İyi Parti
%14.8 3,592 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.39 1,552 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.5 607 oy 0
Saadet Partisi
%0.76 184 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.57 138 oy 0
Vatan Partisi
%0.48 116 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı