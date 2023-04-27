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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ÇAYCUMA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAYCUMA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYCUMA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 72,211 | Katılım Oranı: %88.84
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.9433,500 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %35.9421,911 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.024,283 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.17714 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.62380 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3183 oy
%100
Seçmen Sayısı: 72,114 | Katılım Oranı: %83.03
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.329,446 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %46.4526,663 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.251,292 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 33,733 oy 0
Millet İttifakı
%0 26,084 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%49.86 30,341 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%33.7 20,510 oy 0
İyi Parti
%7.03 4,276 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.57 3,392 oy 0
Saadet Partisi
%2.13 1,298 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.96 1,191 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.98 599 oy 0
Vatan Partisi
%0.42 254 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 166 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı