SİNOP SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
SİNOP GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.64 9.849
|
%0 0
%34.45 5.595
|
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.92 19.691
|
%0 0
%25.35 7.349
|
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.89 2.558
|
%0 0
%18.21 606
|
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%81.21 8.854
|
%0 0
%13.89 1.514
|
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.24 5.077
|
%0 0
%37.95 3.308
|
GERZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.61 11.442
|
%0 0
%34.96 6.825
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.82 17.132
|
%0 0
%54.34 23.983
|
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.31 3.098
|
%0 0
%18.62 756
|
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.6 7.704
|
%0 0
%18.05 1.815