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ANASAYFA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Kemal Kılıçdaroğlu

KEMAL KILIÇDAROĞLU

DOĞUM TARİHİ :17.12.1948 ÜNİVERSİTE :GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE :İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
GENEL TOPLAM TÜRKİYE YURT DIŞI
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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
TÜRKİYE YURT DIŞI
İLLER KEMAL KILIÇDAROĞLU
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.89 706.780
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.24 99.771
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.87 136.507
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.8 142.021
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%22.4 56.425
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.04 88.091
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.32 1.824.023
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.13 890.202
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.15 30.619
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.59 53.371
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.04 432.886
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.67 431.015
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.49 48.409
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.57 221.356
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%15.38 7.560
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.26 62.120
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.53 47.195
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.91 88.779
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.03 65.720
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.89 73.601
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.61 859.707
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.58 214.450
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.34 25.065
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.12 117.373
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.36 344.527
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.96 651.793
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.91 66.447
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.46 179.873
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.24 101.764
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.69 54.049
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.56 105.892
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.39 310.550
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.65 396.593
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.92 99.079
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%19.92 15.598
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.32 109.148
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.08 418.709
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.49 64.369
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.23 109.962
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.56 4.928.772
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.31 1.939.651
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%22.2 140.066
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.05 50.937
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.17 49.647
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.57 78.105
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.64 67.390
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%27.48 252.613
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.09 58.598
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.02 170.348
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.8 57.984
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%27.02 22.853
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.73 528.534
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.92 341.123
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.38 101.909
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%27.11 115.695
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.08 458.205
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.11 289.109
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.18 693.167
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.9 448.925
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.88 108.519
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.64 61.350
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.92 77.875
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.45 163.148
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.74 102.070
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%22.03 51.211
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%27.87 196.777
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.47 281.961
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.26 91.352
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.46 51.751
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.25 97.940
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.08 352.939
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.85 202.543
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.44 424.099
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.37 122.560
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.33 151.436
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.26 45.457
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.13 112.365
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.26 334.192
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.42 79.547
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%21.34 54.485
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.59 164.898
ÜLKELER KEMAL KILIÇDAROĞLU
YURT DIŞI %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ABD
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.41 41.523
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.52 236.127
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.58 393
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.47 10.223
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.9 15.997
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.92 2.768
BAE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.57 4.933
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.85 652
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.97 174
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.65 20.943
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.04 50.318
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.38 632
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.93 122
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.16 1.352
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.35 392
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%87.28 1.756
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.31 734
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.69 6.156
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%91.53 605
FAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.95 111
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.89 2.447
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.63 65.733
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.35 56.316
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.96 485
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.52 398
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.58 639
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.85 41.436
IRAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.47 592
İRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.09 187
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%86.74 4.069
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%82.06 2.882
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.9 629
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.45 7.244
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.6 34.337
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.85 7.474
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.69 1.800
KANADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.65 17.106
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.66 850
KATAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.77 2.261
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.34 1.122
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%27.17 429
KKTC
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.5 43.842
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.83 454
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.95 1.015
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.97 541
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.86 469
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%4.01 118
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.9 6.004
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.74 1.745
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.22 916
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.91 172
MALTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.12 1.189
MISIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%21.82 177
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.96 205
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.84 42
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.41 2.210
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.88 722
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.42 102
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%85.28 4.317
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%91.39 785
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.77 2.591
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.96 2.650
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.23 600
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%85.86 492
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.65 302
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.63 2.543
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.37 163
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.87 381
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.28 171
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.3 220
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.32 420
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%10.19 140
YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%84.13 265
YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.88 1.117
Kaynak: Anadolu Ajansı