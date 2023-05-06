|GENEL TOPLAM
|TÜRKİYE
|YURT DIŞI
|%0 0
|
%0
0
|
%0
0
|İLLER
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
TÜRKİYE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ADANA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.89 706.780
|
ADIYAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.24 99.771
|
AFYONKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%28.87 136.507
|
AĞRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.8 142.021
|
AKSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%22.4 56.425
|
AMASYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.04 88.091
|
ANKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.32 1.824.023
|
ANTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.13 890.202
|
ARDAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.15 30.619
|
ARTVİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.59 53.371
|
AYDIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.04 432.886
|
BALIKESİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.67 431.015
|
BARTIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.49 48.409
|
BATMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.57 221.356
|
BAYBURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%15.38 7.560
|
BİLECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.26 62.120
|
BİNGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.53 47.195
|
BİTLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.91 88.779
|
BOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.03 65.720
|
BURDUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.89 73.601
|
BURSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.61 859.707
|
ÇANAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.58 214.450
|
ÇANKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%20.34 25.065
|
ÇORUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.12 117.373
|
DENİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.36 344.527
|
DİYARBAKIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.96 651.793
|
DÜZCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.91 66.447
|
EDİRNE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.46 179.873
|
ELAZIĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%28.24 101.764
|
ERZİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.69 54.049
|
ERZURUM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.56 105.892
|
ESKİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.39 310.550
|
GAZİANTEP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.65 396.593
|
GİRESUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.92 99.079
|
GÜMÜŞHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%19.92 15.598
|
HAKKARİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.32 109.148
|
HATAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.08 418.709
|
IĞDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.49 64.369
|
ISPARTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.23 109.962
|
İSTANBUL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.56 4.928.772
|
İZMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.31 1.939.651
|
KAHRAMANMARAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%22.2 140.066
|
KARABÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.05 50.937
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.17 49.647
|
KARS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.57 78.105
|
KASTAMONU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.64 67.390
|
KAYSERİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%27.48 252.613
|
KIRIKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.09 58.598
|
KIRKLARELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.02 170.348
|
KIRŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.8 57.984
|
KİLİS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%27.02 22.853
|
KOCAELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.73 528.534
|
KONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.92 341.123
|
KÜTAHYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.38 101.909
|
MALATYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%27.11 115.695
|
MANİSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.08 458.205
|
MARDİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.11 289.109
|
MERSİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.18 693.167
|
MUĞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.9 448.925
|
MUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.88 108.519
|
NEVŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.64 61.350
|
NİĞDE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.92 77.875
|
ORDU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.45 163.148
|
OSMANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.74 102.070
|
RİZE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%22.03 51.211
|
SAKARYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%27.87 196.777
|
SAMSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.47 281.961
|
SİİRT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.26 91.352
|
SİNOP
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.46 51.751
|
SİVAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.25 97.940
|
ŞANLIURFA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.08 352.939
|
ŞIRNAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.85 202.543
|
TEKİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.44 424.099
|
TOKAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.37 122.560
|
TRABZON
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%28.33 151.436
|
TUNCELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.26 45.457
|
UŞAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.13 112.365
|
VAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.26 334.192
|
YALOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.42 79.547
|
YOZGAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%21.34 54.485
|
ZONGULDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.59 164.898
|ÜLKELER
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
YURT DIŞI %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ABD
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.41 41.523
|
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.52 236.127
|
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.58 393
|
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.47 10.223
|
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.9 15.997
|
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.92 2.768
|
BAE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.57 4.933
|
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.85 652
|
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.97 174
|
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.65 20.943
|
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.04 50.318
|
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.38 632
|
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.93 122
|
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.16 1.352
|
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.35 392
|
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%87.28 1.756
|
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.31 734
|
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.69 6.156
|
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%91.53 605
|
FAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.95 111
|
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.89 2.447
|
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.63 65.733
|
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.35 56.316
|
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.96 485
|
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.52 398
|
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.58 639
|
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%28.85 41.436
|
IRAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.47 592
|
İRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.09 187
|
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%86.74 4.069
|
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%82.06 2.882
|
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.9 629
|
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.45 7.244
|
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.6 34.337
|
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.85 7.474
|
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.69 1.800
|
KANADA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.65 17.106
|
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.66 850
|
KATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.77 2.261
|
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.34 1.122
|
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%27.17 429
|
KKTC
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.5 43.842
|
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.83 454
|
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.95 1.015
|
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.97 541
|
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%80.86 469
|
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%4.01 118
|
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.9 6.004
|
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.74 1.745
|
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.22 916
|
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.91 172
|
MALTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.12 1.189
|
MISIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%21.82 177
|
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.96 205
|
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.84 42
|
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.41 2.210
|
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.88 722
|
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.42 102
|
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%85.28 4.317
|
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%91.39 785
|
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.77 2.591
|
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.96 2.650
|
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.23 600
|
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%85.86 492
|
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.65 302
|
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.63 2.543
|
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.37 163
|
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.87 381
|
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.28 171
|
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.3 220
|
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.32 420
|
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%10.19 140
|
YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%84.13 265
|
YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.88 1.117