Geçmiş Seçim Sonuçları
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ANASAYFA İSTANBUL

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
4.738.680 oy %46.68
4.928.772 oy %48.56

İSTANBUL CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
İSTANBUL GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25.1 2.932
%0 0
%72.21 8.435
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.6 120.056
%0 0
%33.36 65.011
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.38 115.946
%0 0
%55.23 158.578
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.84 108.884
%0 0
%54.63 145.679
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.9 266.695
%0 0
%37.03 170.589
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.98 185.639
%0 0
%46.13 174.808
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.14 34.781
%0 0
%73.52 110.502
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.14 151.496
%0 0
%42.05 119.903
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.01 92.500
%0 0
%42.83 77.678
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.86 20.338
%0 0
%80.48 97.080
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.07 87.844
%0 0
%42.57 71.809
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.98 99.014
%0 0
%54.48 131.624
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.55 70.844
%0 0
%47.34 69.073
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.45 76.400
%0 0
%51.94 91.333
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.62 22.980
%0 0
%53.54 29.562
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.33 94.793
%0 0
%45.33 87.105
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.15 177.137
%0 0
%32.39 92.315
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.62 250.842
%0 0
%50.97 286.507
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.38 129.077
%0 0
%48.58 135.204
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.84 120.051
%0 0
%43.08 97.879
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.25 175.747
%0 0
%39.64 126.073
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.44 93.345
%0 0
%42.5 75.647
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.85 59.284
%0 0
%80.58 283.482
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.82 151.320
%0 0
%43.84 130.541
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.71 135.880
%0 0
%54.39 181.556
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.36 216.223
%0 0
%51.83 264.559
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.26 130.750
%0 0
%59.43 214.282
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.44 263.472
%0 0
%40.74 200.861
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.64 150.498
%0 0
%47.06 145.594
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.12 90.935
%0 0
%56.37 131.038
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.04 54.056
%0 0
%54.97 74.220
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.17 141.816
%0 0
%30.55 66.492
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.26 198.292
%0 0
%37.72 128.388
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.75 15.188
%0 0
%45.85 14.285
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%28.02 49.410
%0 0
%68.67 121.103
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.67 87.903
%0 0
%47.45 89.376
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.92 250.158
%0 0
%42.93 206.839
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.38 163.718
%0 0
%49.82 179.704
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.07 82.436
%0 0
%44.98 74.058
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,367,598 | Katılım Oranı: %90.53
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %48.564,928,772 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.684,738,680 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.51457,564 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.2525,699 oy
%100
Seçmen Sayısı: 10,573,543 | Katılım Oranı: %88
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %504,578,526 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %36.893,378,032 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.23661,774 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.76435,549 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9486,145 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1816,863 oy
%100
Seçmen Sayısı: 9,983,130 | Katılım Oranı: %72.77
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.833,568,047 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.082,941,207 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.09650,653 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı