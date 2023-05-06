İSTANBUL ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
İSTANBUL GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25.1 2.932
|
%0 0
%72.21 8.435
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.6 120.056
|
%0 0
%33.36 65.011
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.38 115.946
|
%0 0
%55.23 158.578
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.84 108.884
|
%0 0
%54.63 145.679
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.9 266.695
|
%0 0
%37.03 170.589
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.98 185.639
|
%0 0
%46.13 174.808
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.14 34.781
|
%0 0
%73.52 110.502
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.14 151.496
|
%0 0
%42.05 119.903
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.01 92.500
|
%0 0
%42.83 77.678
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.86 20.338
|
%0 0
%80.48 97.080
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.07 87.844
|
%0 0
%42.57 71.809
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.98 99.014
|
%0 0
%54.48 131.624
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.55 70.844
|
%0 0
%47.34 69.073
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.45 76.400
|
%0 0
%51.94 91.333
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%41.62 22.980
|
%0 0
%53.54 29.562
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.33 94.793
|
%0 0
%45.33 87.105
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.15 177.137
|
%0 0
%32.39 92.315
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.62 250.842
|
%0 0
%50.97 286.507
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.38 129.077
|
%0 0
%48.58 135.204
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.84 120.051
|
%0 0
%43.08 97.879
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.25 175.747
|
%0 0
%39.64 126.073
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.44 93.345
|
%0 0
%42.5 75.647
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.85 59.284
|
%0 0
%80.58 283.482
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.82 151.320
|
%0 0
%43.84 130.541
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.71 135.880
|
%0 0
%54.39 181.556
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.36 216.223
|
%0 0
%51.83 264.559
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.26 130.750
|
%0 0
%59.43 214.282
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.44 263.472
|
%0 0
%40.74 200.861
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.64 150.498
|
%0 0
%47.06 145.594
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.12 90.935
|
%0 0
%56.37 131.038
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.04 54.056
|
%0 0
%54.97 74.220
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.17 141.816
|
%0 0
%30.55 66.492
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.26 198.292
|
%0 0
%37.72 128.388
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.75 15.188
|
%0 0
%45.85 14.285
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%28.02 49.410
|
%0 0
%68.67 121.103
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.67 87.903
|
%0 0
%47.45 89.376
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.92 250.158
|
%0 0
%42.93 206.839
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.38 163.718
|
%0 0
%49.82 179.704
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.07 82.436
|
%0 0
%44.98 74.058