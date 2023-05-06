Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ORDU

ORDU SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
312.502 oy %62.16
163.148 oy %32.45

ORDU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ORDU GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.44 10.306
%0 0
%19.57 2.673
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.43 77.523
%0 0
%43.12 66.286
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.39 9.335
%0 0
%21.02 2.638
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.66 4.287
%0 0
%25.11 1.502
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%85.81 7.521
%0 0
%11.12 975
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.39 6.294
%0 0
%15 1.174
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.39 49.321
%0 0
%33.96 27.738
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.64 10.529
%0 0
%32.99 5.545
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.06 3.334
%0 0
%44.89 2.931
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.82 4.735
%0 0
%46.51 4.333
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.56 6.792
%0 0
%21.28 1.939
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.84 3.622
%0 0
%25.65 1.330
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.64 5.017
%0 0
%22.56 1.558
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.54 13.888
%0 0
%15.4 2.656
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.73 15.362
%0 0
%12.56 2.304
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.12 5.637
%0 0
%28.81 2.384
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.38 11.114
%0 0
%44.3 9.582
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.37 8.143
%0 0
%33.64 4.392
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.31 59.742
%0 0
%24.61 21.208
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 590,852 | Katılım Oranı: %87.63
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.16312,502 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %32.45163,148 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.8124,164 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.592,959 oy
%100
Seçmen Sayısı: 558,478 | Katılım Oranı: %86.71
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.13304,536 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.96121,361 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.5735,402 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.783,670 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.31,419 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.251,183 oy
%100
Seçmen Sayısı: 534,238 | Katılım Oranı: %70.19
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.98245,857 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %31.61116,033 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.415,186 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı