Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA ORDU GÖLKÖY
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
10.529 oy %62.64
5.545 oy %32.99

ORDU GÖLKÖY SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
ORDU GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.44 10.306
%0 0
%19.57 2.673
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.43 77.523
%0 0
%43.12 66.286
AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.39 9.335
%0 0
%21.02 2.638
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.66 4.287
%0 0
%25.11 1.502
ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%85.81 7.521
%0 0
%11.12 975
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.39 6.294
%0 0
%15 1.174
FATSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.39 49.321
%0 0
%33.96 27.738
GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.64 10.529
%0 0
%32.99 5.545
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.06 3.334
%0 0
%44.89 2.931
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.82 4.735
%0 0
%46.51 4.333
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.56 6.792
%0 0
%21.28 1.939
KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.84 3.622
%0 0
%25.65 1.330
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.64 5.017
%0 0
%22.56 1.558
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.54 13.888
%0 0
%15.4 2.656
KUMRU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.73 15.362
%0 0
%12.56 2.304
MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.12 5.637
%0 0
%28.81 2.384
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.38 11.114
%0 0
%44.3 9.582
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.37 8.143
%0 0
%33.64 4.392
ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.31 59.742
%0 0
%24.61 21.208
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 21,443 | Katılım Oranı: %83.15
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.6410,529 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %32.995,545 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.53594 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.83140 oy
%100
Seçmen Sayısı: 22,224 | Katılım Oranı: %82.48
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.6710,753 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %26.144,484 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %9.961,709 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4577 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3967 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.3967 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,373 | Katılım Oranı: %57.64
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.728,178 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.24,590 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.08271 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı