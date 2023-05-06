BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
BALIKESİR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.19 62.408
|
%0 0
%43.16 54.755
|
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%26.74 14.068
|
%0 0
%69.24 36.431
|
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.57 4.862
|
%0 0
%45.43 4.456
|
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%36.84 40.684
|
%0 0
%55.92 61.756
|
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.23 19.227
|
%0 0
%36.8 12.362
|
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.69 16.110
|
%0 0
%59.14 26.699
|
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.84 18.774
|
%0 0
%17.14 4.189
|
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.75 39.941
|
%0 0
%61.3 72.549
|
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.11 7.734
|
%0 0
%63.08 14.736
|
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.67 4.192
|
%0 0
%60.69 7.338
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.83 26.740
|
%0 0
%44 24.095
|
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.03 12.255
|
%0 0
%31.99 6.220
|
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.04 14.904
|
%0 0
%31.42 7.427
|
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.38 64.233
|
%0 0
%42.57 55.383
|
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.81 10.595
|
%0 0
%25.95 3.996
|
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.35 5.980
|
%0 0
%50.58 6.820
|
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.13 3.264
|
%0 0
%52.6 3.980
|
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.55 7.053
|
%0 0
%36.68 4.496
|
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.97 13.316
|
%0 0
%41.05 10.129
|
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.38 12.805
|
%0 0
%47.81 13.198