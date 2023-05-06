Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA BALIKESİR EDREMİT
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
39.941 oy %33.75
72.549 oy %61.3

BALIKESİR EDREMİT SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BALIKESİR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.19 62.408
%0 0
%43.16 54.755
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%26.74 14.068
%0 0
%69.24 36.431
BALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.57 4.862
%0 0
%45.43 4.456
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%36.84 40.684
%0 0
%55.92 61.756
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.23 19.227
%0 0
%36.8 12.362
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.69 16.110
%0 0
%59.14 26.699
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.84 18.774
%0 0
%17.14 4.189
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.75 39.941
%0 0
%61.3 72.549
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.11 7.734
%0 0
%63.08 14.736
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.67 4.192
%0 0
%60.69 7.338
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.83 26.740
%0 0
%44 24.095
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.03 12.255
%0 0
%31.99 6.220
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.04 14.904
%0 0
%31.42 7.427
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.38 64.233
%0 0
%42.57 55.383
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.81 10.595
%0 0
%25.95 3.996
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.35 5.980
%0 0
%50.58 6.820
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.13 3.264
%0 0
%52.6 3.980
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.55 7.053
%0 0
%36.68 4.496
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.97 13.316
%0 0
%41.05 10.129
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.38 12.805
%0 0
%47.81 13.198
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 135,472 | Katılım Oranı: %88.56
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %61.372,549 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %33.7539,941 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.495,314 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.46546 oy
%100
Seçmen Sayısı: 121,762 | Katılım Oranı: %88.82
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %52.4955,759 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %34.5836,733 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.599,129 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.453,661 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.59625 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.31329 oy
%100
Seçmen Sayısı: 110,504 | Katılım Oranı: %80.56
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %63.3955,538 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.328,304 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.313,773 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı