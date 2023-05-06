KÜTAHYA SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KÜTAHYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.84 7.577
|
%0 0
%22.38 2.360
|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%83.39 5.270
|
%0 0
%11.74 742
|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.37 2.788
|
%0 0
%27.78 1.185
|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.33 6.872
|
%0 0
%27.69 2.913
|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.95 1.315
|
%0 0
%28.44 567
|
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.52 9.440
|
%0 0
%22.34 2.948
|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.82 22.397
|
%0 0
%27.45 9.342
|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.84 5.398
|
%0 0
%25.15 2.001
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.22 112.195
|
%0 0
%27.95 48.825
|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.47 2.517
|
%0 0
%22.86 805
|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.49 29.148
|
%0 0
%26.84 11.768
|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.58 2.753
|
%0 0
%26.55 1.098
|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.04 48.541
|
%0 0
%24.33 17.355