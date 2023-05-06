Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA KÜTAHYA DUMLUPINAR
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.315 oy %65.95
567 oy %28.44

KÜTAHYA DUMLUPINAR SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KÜTAHYA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.84 7.577
%0 0
%22.38 2.360
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.39 5.270
%0 0
%11.74 742
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.37 2.788
%0 0
%27.78 1.185
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.33 6.872
%0 0
%27.69 2.913
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.95 1.315
%0 0
%28.44 567
EMET
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.52 9.440
%0 0
%22.34 2.948
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.82 22.397
%0 0
%27.45 9.342
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.84 5.398
%0 0
%25.15 2.001
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.22 112.195
%0 0
%27.95 48.825
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.47 2.517
%0 0
%22.86 805
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.49 29.148
%0 0
%26.84 11.768
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.58 2.753
%0 0
%26.55 1.098
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.04 48.541
%0 0
%24.33 17.355
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,429 | Katılım Oranı: %84.36
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.951,315 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %28.44567 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.17103 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.459 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,419 | Katılım Oranı: %88.3
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.51,348 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %24.88512 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.21169 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.7315 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.5311 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.153 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,440 | Katılım Oranı: %84.92
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.561,284 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %35.2711 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.2425 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı