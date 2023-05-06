BURSA SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
BURSA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.39 5.189
|
%0 0
%18.4 1.250
|
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%46.53 38.109
|
%0 0
%45.88 37.581
|
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.2 39.714
|
%0 0
%26.69 16.259
|
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.77 2.945
|
%0 0
%26.44 1.184
|
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.71 123.250
|
%0 0
%27.06 50.757
|
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.49 16.657
|
%0 0
%41.64 13.469
|
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%47.85 27.927
|
%0 0
%44.82 26.155
|
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.49 5.968
|
%0 0
%24.08 2.068
|
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.84 27.503
|
%0 0
%36.99 18.217
|
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.45 29.447
|
%0 0
%55.63 43.746
|
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%51.2 37.572
|
%0 0
%40.45 29.682
|
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.75 125.804
|
%0 0
%56.69 199.477
|
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.5 9.087
|
%0 0
%28.13 3.963
|
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.28 28.410
|
%0 0
%42.51 24.022
|
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.61 312.296
|
%0 0
%38.59 229.070
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.19 20.121
|
%0 0
%39.5 15.231
|
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.05 239.603
|
%0 0
%35.14 147.576