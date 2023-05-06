Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA BURSA GÜRSU
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
39.714 oy %65.2
16.259 oy %26.69

BURSA GÜRSU SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURSA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.39 5.189
%0 0
%18.4 1.250
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.53 38.109
%0 0
%45.88 37.581
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.2 39.714
%0 0
%26.69 16.259
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.77 2.945
%0 0
%26.44 1.184
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.71 123.250
%0 0
%27.06 50.757
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.49 16.657
%0 0
%41.64 13.469
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.85 27.927
%0 0
%44.82 26.155
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.49 5.968
%0 0
%24.08 2.068
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.84 27.503
%0 0
%36.99 18.217
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.45 29.447
%0 0
%55.63 43.746
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.2 37.572
%0 0
%40.45 29.682
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.75 125.804
%0 0
%56.69 199.477
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.5 9.087
%0 0
%28.13 3.963
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.28 28.410
%0 0
%42.51 24.022
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.61 312.296
%0 0
%38.59 229.070
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.19 20.121
%0 0
%39.5 15.231
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.05 239.603
%0 0
%35.14 147.576
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 69,483 | Katılım Oranı: %89.32
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %65.239,714 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.6916,259 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.74,692 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4244 oy
%100
Seçmen Sayısı: 57,521 | Katılım Oranı: %88.14
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.6334,512 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.269,051 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.853,395 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.891,928 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.21600 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.1679 oy
%100
Seçmen Sayısı: 47,443 | Katılım Oranı: %75.75
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.6223,792 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.669,732 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.721,660 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı