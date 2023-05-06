Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
37.572 oy %51.2
29.682 oy %40.45

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
BURSA GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.39 5.189
%0 0
%18.4 1.250
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.53 38.109
%0 0
%45.88 37.581
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.2 39.714
%0 0
%26.69 16.259
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.77 2.945
%0 0
%26.44 1.184
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.71 123.250
%0 0
%27.06 50.757
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.49 16.657
%0 0
%41.64 13.469
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%47.85 27.927
%0 0
%44.82 26.155
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.49 5.968
%0 0
%24.08 2.068
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.84 27.503
%0 0
%36.99 18.217
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.45 29.447
%0 0
%55.63 43.746
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.2 37.572
%0 0
%40.45 29.682
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.75 125.804
%0 0
%56.69 199.477
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.5 9.087
%0 0
%28.13 3.963
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.28 28.410
%0 0
%42.51 24.022
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.61 312.296
%0 0
%38.59 229.070
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.19 20.121
%0 0
%39.5 15.231
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.05 239.603
%0 0
%35.14 147.576
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 81,382 | Katılım Oranı: %92.06
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.237,572 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %40.4529,682 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %7.595,571 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.76556 oy
%100
Seçmen Sayısı: 77,783 | Katılım Oranı: %91.12
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %53.737,051 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %28.5419,689 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %15.7110,838 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.97669 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.86595 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.22154 oy
%100
Seçmen Sayısı: 75,907 | Katılım Oranı: %83.47
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.9932,882 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %45.127,983 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.911,186 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı