Geçmiş Seçim Sonuçları
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ANASAYFA RİZE

RİZE SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
169.230 oy %72.79
51.211 oy %22.03

RİZE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
RİZE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.38 18.668
%0 0
%28.56 8.032
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.05 3.581
%0 0
%25.14 1.267
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.64 23.553
%0 0
%15.15 4.481
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.85 3.999
%0 0
%14.84 734
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.6 5.697
%0 0
%46.4 5.330
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%85.06 9.289
%0 0
%10.66 1.164
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.26 1.087
%0 0
%33.68 588
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%85.96 3.807
%0 0
%10.43 462
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.39 5.097
%0 0
%13.09 800
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%80.28 6.892
%0 0
%16.26 1.396
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.25 73.879
%0 0
%19.86 19.763
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.14 13.681
%0 0
%32.68 7.194
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 265,362 | Katılım Oranı: %89.1
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.79169,230 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %22.0351,211 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.8311,234 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.35803 oy
%100
Seçmen Sayısı: 252,766 | Katılım Oranı: %87.89
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.92167,216 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %16.6436,171 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.6910,199 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.282,784 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3649 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17373 oy
%100
Seçmen Sayısı: 245,622 | Katılım Oranı: %76.57
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.57148,641 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %18.2733,708 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.162,137 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı