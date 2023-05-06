KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KIRIKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.81 3.326
|
%0 0
%26.42 1.315
|
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%60.06 2.613
|
%0 0
%34.91 1.519
|
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.76 1.145
|
%0 0
%26.76 459
|
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.18 4.059
|
%0 0
%32.31 2.076
|
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.17 1.649
|
%0 0
%16.49 357
|
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.99 6.747
|
%0 0
%27.37 2.716
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.5 74.647
|
%0 0
%32.99 41.387
|
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.52 2.639
|
%0 0
%39.06 1.792
|
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.45 8.823
|
%0 0
%39.9 6.977