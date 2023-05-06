Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA KIRIKKALE ÇELEBİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.145 oy %66.76
459 oy %26.76

KIRIKKALE ÇELEBİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KIRIKKALE GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.81 3.326
%0 0
%26.42 1.315
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%60.06 2.613
%0 0
%34.91 1.519
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.76 1.145
%0 0
%26.76 459
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.18 4.059
%0 0
%32.31 2.076
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.17 1.649
%0 0
%16.49 357
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.99 6.747
%0 0
%27.37 2.716
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.5 74.647
%0 0
%32.99 41.387
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.52 2.639
%0 0
%39.06 1.792
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.45 8.823
%0 0
%39.9 6.977
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,037 | Katılım Oranı: %87.04
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.761,145 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %26.76459 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.696 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.8715 oy
%100
Seçmen Sayısı: 1,824 | Katılım Oranı: %88.82
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.111,105 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %14.21224 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %13.64215 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.4623 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.447 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.132 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,001 | Katılım Oranı: %80.36
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.51,121 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.36435 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.1434 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı