Geçmiş Seçim Sonuçları
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ANASAYFA KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
453.535 oy %71.88
140.066 oy %22.2

KAHRAMANMARAŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
KAHRAMANMARAŞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.39 30.467
%0 0
%23.33 10.100
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.21 14.556
%0 0
%28.98 6.371
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.52 8.717
%0 0
%32.37 4.443
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%79.9 96.863
%0 0
%14.89 18.056
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.24 4.023
%0 0
%31.43 1.968
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%62.86 42.599
%0 0
%29.62 20.074
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.56 20.242
%0 0
%22.57 6.383
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.4 2.187
%0 0
%59.95 3.811
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%74.46 181.489
%0 0
%18.84 45.909
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%53.64 19.888
%0 0
%42.98 15.933
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%78.71 32.504
%0 0
%16.99 7.018
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 753,538 | Katılım Oranı: %85.41
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.88453,535 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %22.2140,066 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.534,729 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.422,655 oy
%100
Seçmen Sayısı: 739,457 | Katılım Oranı: %89.42
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %74.18479,723 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %14.9496,601 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.4754,805 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.187,634 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.086,990 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.14929 oy
%100
Seçmen Sayısı: 686,554 | Katılım Oranı: %79.51
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %71.48383,064 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.22129,801 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.2923,009 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı