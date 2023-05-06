KAHRAMANMARAŞ AFŞİN SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
KAHRAMANMARAŞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.39 30.467
|
%0 0
%23.33 10.100
|
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.21 14.556
|
%0 0
%28.98 6.371
|
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.52 8.717
|
%0 0
%32.37 4.443
|
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%79.9 96.863
|
%0 0
%14.89 18.056
|
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.24 4.023
|
%0 0
%31.43 1.968
|
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%62.86 42.599
|
%0 0
%29.62 20.074
|
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.56 20.242
|
%0 0
%22.57 6.383
|
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%34.4 2.187
|
%0 0
%59.95 3.811
|
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%74.46 181.489
|
%0 0
%18.84 45.909
|
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%53.64 19.888
|
%0 0
%42.98 15.933
|
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%78.71 32.504
|
%0 0
%16.99 7.018