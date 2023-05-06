Geçmiş Seçim Sonuçları
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ANASAYFA TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
298.503 oy %39.02
424.099 oy %55.44

TEKİRDAĞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TEKİRDAĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.99 60.221
%0 0
%46.98 60.212
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.99 66.201
%0 0
%60.55 117.923
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.69 18.023
%0 0
%55.14 25.037
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.46 8.451
%0 0
%57.39 12.609
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.77 45.682
%0 0
%41.85 36.929
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.39 15.365
%0 0
%53.14 19.726
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.37 7.380
%0 0
%60.46 12.617
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.32 6.905
%0 0
%63.28 13.518
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.76 11.521
%0 0
%63.44 23.014
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.37 50.341
%0 0
%59.79 87.567
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.65 8.413
%0 0
%61.56 14.947
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 858,412 | Katılım Oranı: %90.54
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %55.44424,099 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.02298,503 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.0438,539 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.493,769 oy
%100
Seçmen Sayısı: 737,697 | Katılım Oranı: %89.12
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %47.2304,474 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %40.31260,045 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.5348,602 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.2827,588 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.473,021 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.211,348 oy
%100
Seçmen Sayısı: 645,631 | Katılım Oranı: %79.76
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.37291,069 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.22193,905 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.4122,390 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı