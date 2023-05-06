Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA TEKİRDAĞ ERGENE
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
18.023 oy %39.69
25.037 oy %55.14

TEKİRDAĞ ERGENE SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TEKİRDAĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.99 60.221
%0 0
%46.98 60.212
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.99 66.201
%0 0
%60.55 117.923
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.69 18.023
%0 0
%55.14 25.037
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.46 8.451
%0 0
%57.39 12.609
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.77 45.682
%0 0
%41.85 36.929
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.39 15.365
%0 0
%53.14 19.726
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.37 7.380
%0 0
%60.46 12.617
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.32 6.905
%0 0
%63.28 13.518
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.76 11.521
%0 0
%63.44 23.014
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.37 50.341
%0 0
%59.79 87.567
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.65 8.413
%0 0
%61.56 14.947
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 50,856 | Katılım Oranı: %90.99
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %55.1425,037 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.6918,023 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %4.652,112 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.52238 oy
%100
Seçmen Sayısı: 45,530 | Katılım Oranı: %90.88
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %47.6219,262 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %38.715,651 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.423,001 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.752,326 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.31124 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2183 oy
%100
Seçmen Sayısı: 41,900 | Katılım Oranı: %83.85
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %57.1419,746 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %36.9712,774 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.892,037 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı