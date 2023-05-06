Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ
Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
7.380 oy %35.37
12.617 oy %60.46

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TEKİRDAĞ GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%46.99 60.221
%0 0
%46.98 60.212
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.99 66.201
%0 0
%60.55 117.923
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.69 18.023
%0 0
%55.14 25.037
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.46 8.451
%0 0
%57.39 12.609
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%51.77 45.682
%0 0
%41.85 36.929
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%41.39 15.365
%0 0
%53.14 19.726
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.37 7.380
%0 0
%60.46 12.617
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.32 6.905
%0 0
%63.28 13.518
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.76 11.521
%0 0
%63.44 23.014
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.37 50.341
%0 0
%59.79 87.567
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%34.65 8.413
%0 0
%61.56 14.947
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 23,934 | Katılım Oranı: %88.6
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %60.4612,617 oy
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.377,380 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %3.73778 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.4593 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,855 | Katılım Oranı: %87.65
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %47.427,677 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.685,776 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.171,647 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.15996 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3659 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.2235 oy
%100
Seçmen Sayısı: 18,299 | Katılım Oranı: %77.32
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %58.558,195 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.394,534 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %9.061,268 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı