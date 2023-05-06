Geçmiş Seçim Sonuçları
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ANASAYFA AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
301.938 oy %63.86
136.507 oy %28.87

AFYONKARAHİSAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
AFYONKARAHİSAR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.22 3.815
%0 0
%36.45 2.430
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.62 3.102
%0 0
%29.41 1.434
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%70.88 19.645
%0 0
%21.91 6.071
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.31 11.502
%0 0
%36.27 7.279
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.54 5.696
%0 0
%26.95 2.342
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.79 4.759
%0 0
%33.14 2.638
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.74 17.082
%0 0
%36.97 11.330
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.03 13.241
%0 0
%34.64 7.770
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%56.75 2.804
%0 0
%38.09 1.882
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.62 4.438
%0 0
%19.54 1.147
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.12 14.324
%0 0
%17.41 3.234
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%75.64 12.228
%0 0
%17.1 2.764
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.73 881
%0 0
%34.6 528
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%63.01 125.945
%0 0
%28.71 57.387
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.02 23.637
%0 0
%26.79 9.593
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.6 18.650
%0 0
%22.11 5.760
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.95 3.431
%0 0
%61.16 6.369
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.34 16.758
%0 0
%26.71 6.549
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 536,910 | Katılım Oranı: %90.16
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.86301,938 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %28.87136,507 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %6.7131,711 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.562,645 oy
%100
Seçmen Sayısı: 507,706 | Katılım Oranı: %90.44
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %68.04303,088 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.8684,026 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.6651,951 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.873,878 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.361,589 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.21929 oy
%100
Seçmen Sayısı: 491,689 | Katılım Oranı: %84.29
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.25259,377 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.4138,875 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.365,474 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı