AFYONKARAHİSAR DAZKIRI SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
AFYONKARAHİSAR GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.22 3.815
|
%0 0
%36.45 2.430
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.62 3.102
|
%0 0
%29.41 1.434
|
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%70.88 19.645
|
%0 0
%21.91 6.071
|
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.31 11.502
|
%0 0
%36.27 7.279
|
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.54 5.696
|
%0 0
%26.95 2.342
|
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.79 4.759
|
%0 0
%33.14 2.638
|
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.74 17.082
|
%0 0
%36.97 11.330
|
EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.03 13.241
|
%0 0
%34.64 7.770
|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%56.75 2.804
|
%0 0
%38.09 1.882
|
HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.62 4.438
|
%0 0
%19.54 1.147
|
İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.12 14.324
|
%0 0
%17.41 3.234
|
İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%75.64 12.228
|
%0 0
%17.1 2.764
|
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.73 881
|
%0 0
%34.6 528
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%63.01 125.945
|
%0 0
%28.71 57.387
|
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.02 23.637
|
%0 0
%26.79 9.593
|
SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.6 18.650
|
%0 0
%22.11 5.760
|
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.95 3.431
|
%0 0
%61.16 6.369
|
ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.34 16.758
|
%0 0
%26.71 6.549