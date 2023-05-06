Geçmiş Seçim Sonuçları
Ajans veri saati: -
ANASAYFA TOKAT

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
246.880 oy %63.19
122.560 oy %31.37

TOKAT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.19 6.716
%0 0
%46.47 6.218
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.34 3.713
%0 0
%26.8 1.435
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.88 1.908
%0 0
%26.71 740
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%66.92 43.896
%0 0
%26.15 17.154
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.66 87.391
%0 0
%28.23 37.571
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.79 24.592
%0 0
%34.94 14.370
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%77.22 7.113
%0 0
%17.95 1.653
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%69.52 12.886
%0 0
%26.49 4.910
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%83.61 3.540
%0 0
%12.33 522
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.81 31.791
%0 0
%36.81 19.899
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.63 4.108
%0 0
%18.78 1.007
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.62 19.226
%0 0
%44.97 17.081
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
14 MAYIS 2023 HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 439,905 | Katılım Oranı: %90.69
14 MAYIS 2023
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.19246,880 oy
14 MAYIS 2023
KEMAL KILIÇDAROĞLU %31.37122,560 oy
14 MAYIS 2023
SİNAN OĞAN %5.1119,949 oy
14 MAYIS 2023
MUHARREM İNCE %0.331,307 oy
%100
Seçmen Sayısı: 424,187 | Katılım Oranı: %90.18
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.57240,436 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %25.3394,319 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.5631,891 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.033,836 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.341,274 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17628 oy
%100
Seçmen Sayısı: 417,693 | Katılım Oranı: %81.09
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.29206,899 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %36.5121,248 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.214,018 oy
Kaynak: Anadolu Ajansı