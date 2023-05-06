TOKAT TURHAL SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
TOKAT GENELİ AÇILAN SANDIK %0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.19 6.716
|
%0 0
%46.47 6.218
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.34 3.713
|
%0 0
%26.8 1.435
|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.88 1.908
|
%0 0
%26.71 740
|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%66.92 43.896
|
%0 0
%26.15 17.154
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.66 87.391
|
%0 0
%28.23 37.571
|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.79 24.592
|
%0 0
%34.94 14.370
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%77.22 7.113
|
%0 0
%17.95 1.653
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%69.52 12.886
|
%0 0
%26.49 4.910
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%83.61 3.540
|
%0 0
%12.33 522
|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.81 31.791
|
%0 0
%36.81 19.899
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.63 4.108
|
%0 0
%18.78 1.007
|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.62 19.226
|
%0 0
%44.97 17.081