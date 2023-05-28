TÜM ÜLKELER CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

%0
0
%0
0
0
0
|ÜLKELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
Açılan Sandık%0
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
%OY SAYISI %OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
%OY SAYISI %OY SAYISI
|
ABD
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.2 8.364
|
%0 0
%80.41 41.523
|
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.49 475.593
|
%0 0
%32.52 236.127
|
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%32.48 204
|
%0 0
%62.58 393
|
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%42.65 8.004
|
%0 0
%54.47 10.223
|
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%71.96 44.455
|
%0 0
%25.9 15.997
|
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%49.42 3.263
|
%0 0
%41.92 2.768
|
BAE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.08 2.229
|
%0 0
%66.57 4.933
|
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.25 217
|
%0 0
%72.85 652
|
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.61 63
|
%0 0
%67.97 174
|
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%72.31 61.435
|
%0 0
%24.65 20.943
|
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%18.25 11.619
|
%0 0
%79.04 50.318
|
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.92 669
|
%0 0
%43.38 632
|
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.26 40
|
%0 0
%70.93 122
|
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.3 475
|
%0 0
%69.16 1.352
|
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.64 518
|
%0 0
%41.35 392
|
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%7.7 155
|
%0 0
%87.28 1.756
|
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.08 255
|
%0 0
%69.31 734
|
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%58.22 9.030
|
%0 0
%39.69 6.156
|
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%3.78 25
|
%0 0
%91.53 605
|
FAS
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.19 163
|
%0 0
%38.95 111
|
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.18 778
|
%0 0
%72.89 2.447
|
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%64.76 126.572
|
%0 0
%33.63 65.733
|
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%54.86 80.560
|
%0 0
%38.35 56.316
|
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%24.04 162
|
%0 0
%71.96 485
|
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%17.27 91
|
%0 0
%75.52 398
|
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%31.34 315
|
%0 0
%63.58 639
|
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%68.41 98.265
|
%0 0
%28.85 41.436
|
IRAK
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.13 827
|
%0 0
%39.47 592
|
İRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.76 229
|
%0 0
%43.09 187
|
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%7.53 353
|
%0 0
%86.74 4.069
|
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.09 565
|
%0 0
%82.06 2.882
|
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%25 250
|
%0 0
%62.9 629
|
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.22 5.993
|
%0 0
%53.45 7.244
|
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.33 24.045
|
%0 0
%57.6 34.337
|
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%23.95 2.424
|
%0 0
%73.85 7.474
|
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%33.1 966
|
%0 0
%61.69 1.800
|
KANADA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%17.65 3.791
|
%0 0
%79.65 17.106
|
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%12.93 138
|
%0 0
%79.66 850
|
KATAR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%61.8 4.138
|
%0 0
%33.77 2.261
|
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.1 980
|
%0 0
%49.34 1.122
|
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.36 1.032
|
%0 0
%27.17 429
|
KKTC
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%39.41 32.295
|
%0 0
%53.5 43.842
|
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%48.77 517
|
%0 0
%42.83 454
|
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%65.16 2.007
|
%0 0
%32.95 1.015
|
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%55.54 1.157
|
%0 0
%25.97 541
|
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%11.72 68
|
%0 0
%80.86 469
|
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%95.44 2.805
|
%0 0
%4.01 118
|
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%59.19 9.137
|
%0 0
%38.9 6.004
|
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%20.68 496
|
%0 0
%72.74 1.745
|
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%38.83 681
|
%0 0
%52.22 916
|
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%50.91 195
|
%0 0
%44.91 172
|
MALTA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%21.22 345
|
%0 0
%73.12 1.189
|
MISIR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%76.2 618
|
%0 0
%21.82 177
|
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%40.21 150
|
%0 0
%54.96 205
|
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.19 38
|
%0 0
%48.84 42
|
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.45 2.610
|
%0 0
%44.41 2.210
|
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%52.6 929
|
%0 0
%40.88 722
|
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%67.62 261
|
%0 0
%26.42 102
|
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%8.61 436
|
%0 0
%85.28 4.317
|
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%4.42 38
|
%0 0
%91.39 785
|
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.81 1.696
|
%0 0
%57.77 2.591
|
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%37.68 1.817
|
%0 0
%54.96 2.650
|
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%45.42 565
|
%0 0
%48.23 600
|
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%10.65 61
|
%0 0
%85.86 492
|
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%15.1 58
|
%0 0
%78.65 302
|
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%73.61 7.304
|
%0 0
%25.63 2.543
|
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%44.81 151
|
%0 0
%48.37 163
|
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%13.21 63
|
%0 0
%79.87 381
|
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%43.52 151
|
%0 0
%49.28 171
|
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%35.31 131
|
%0 0
%59.3 220
|
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%30.79 198
|
%0 0
%65.32 420
|
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%88.65 1.218
|
%0 0
%10.19 140
|
YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%13.97 44
|
%0 0
%84.13 265
|
YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%16.98 250
|
%0 0
%75.88 1.117
|
TÜM ÜLKELER
Açılan Sandık Oranı %0
|
%0 0
%57.47 1.047.740
|
%0 0
%39.57 721.427