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ANASAYFA TÜM ÜLKELER

TÜM ÜLKELER CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan CUMHUR İTTİFAKI
0 oy %0
Kemal Kılıçdaroğlu MİLLET İTTİFAKI
0 oy %0
Açılan Sandık

%0

Seçmen Sayısı

0

Katılım Oranı

%0

Kullanılan Oy

0

Geçerli Oy

0

Geçersiz Oy

0

1. Tur Sonuçları 14 MAYIS 2023
1.047.740 oy %57.47
721.427 oy %39.57
%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
ÜLKELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN KEMAL KILIÇDAROĞLU
Açılan Sandık%0
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
%OY SAYISI %OY SAYISI
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
%OY SAYISI %OY SAYISI
ABD
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.2 8.364
%0 0
%80.41 41.523
ALMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.49 475.593
%0 0
%32.52 236.127
ARNAVUTLUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%32.48 204
%0 0
%62.58 393
AVUSTRALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%42.65 8.004
%0 0
%54.47 10.223
AVUSTURYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%71.96 44.455
%0 0
%25.9 15.997
AZERBAYCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%49.42 3.263
%0 0
%41.92 2.768
BAE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.08 2.229
%0 0
%66.57 4.933
BAHREYN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.25 217
%0 0
%72.85 652
BELARUS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.61 63
%0 0
%67.97 174
BELÇİKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%72.31 61.435
%0 0
%24.65 20.943
BİRLEŞİK KRALLIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%18.25 11.619
%0 0
%79.04 50.318
BOSNA HERSEK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.92 669
%0 0
%43.38 632
BREZİLYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.26 40
%0 0
%70.93 122
BULGARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.3 475
%0 0
%69.16 1.352
CEZAYİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.64 518
%0 0
%41.35 392
ÇEK CUMHURİYETİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%7.7 155
%0 0
%87.28 1.756
ÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.08 255
%0 0
%69.31 734
DANİMARKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%58.22 9.030
%0 0
%39.69 6.156
ESTONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%3.78 25
%0 0
%91.53 605
FAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.19 163
%0 0
%38.95 111
FİNLANDİYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.18 778
%0 0
%72.89 2.447
FRANSA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%64.76 126.572
%0 0
%33.63 65.733
GÜMRÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%54.86 80.560
%0 0
%38.35 56.316
GÜNEY AFRİKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%24.04 162
%0 0
%71.96 485
GÜNEY KORE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%17.27 91
%0 0
%75.52 398
GÜRCİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%31.34 315
%0 0
%63.58 639
HOLLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%68.41 98.265
%0 0
%28.85 41.436
IRAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.13 827
%0 0
%39.47 592
İRAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.76 229
%0 0
%43.09 187
İRLANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%7.53 353
%0 0
%86.74 4.069
İSPANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.09 565
%0 0
%82.06 2.882
İSRAİL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%25 250
%0 0
%62.9 629
İSVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.22 5.993
%0 0
%53.45 7.244
İSVİÇRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.33 24.045
%0 0
%57.6 34.337
İTALYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%23.95 2.424
%0 0
%73.85 7.474
JAPONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%33.1 966
%0 0
%61.69 1.800
KANADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%17.65 3.791
%0 0
%79.65 17.106
KARADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%12.93 138
%0 0
%79.66 850
KATAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%61.8 4.138
%0 0
%33.77 2.261
KAZAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.1 980
%0 0
%49.34 1.122
KIRGIZİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.36 1.032
%0 0
%27.17 429
KKTC
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%39.41 32.295
%0 0
%53.5 43.842
KOSOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%48.77 517
%0 0
%42.83 454
KUVEYT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%65.16 2.007
%0 0
%32.95 1.015
LİBYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%55.54 1.157
%0 0
%25.97 541
LİTVANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%11.72 68
%0 0
%80.86 469
LÜBNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%95.44 2.805
%0 0
%4.01 118
LÜKSEMBURG
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%59.19 9.137
%0 0
%38.9 6.004
MACARİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%20.68 496
%0 0
%72.74 1.745
MAKEDONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%38.83 681
%0 0
%52.22 916
MALEZYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%50.91 195
%0 0
%44.91 172
MALTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%21.22 345
%0 0
%73.12 1.189
MISIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%76.2 618
%0 0
%21.82 177
MOLDOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%40.21 150
%0 0
%54.96 205
NİJERYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.19 38
%0 0
%48.84 42
NORVEÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.45 2.610
%0 0
%44.41 2.210
ÖZBEKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%52.6 929
%0 0
%40.88 722
PAKİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%67.62 261
%0 0
%26.42 102
POLONYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%8.61 436
%0 0
%85.28 4.317
PORTEKİZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%4.42 38
%0 0
%91.39 785
ROMANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.81 1.696
%0 0
%57.77 2.591
RUSYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%37.68 1.817
%0 0
%54.96 2.650
SIRBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%45.42 565
%0 0
%48.23 600
SİNGAPUR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%10.65 61
%0 0
%85.86 492
SLOVAKYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%15.1 58
%0 0
%78.65 302
SUUDİ ARABİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%73.61 7.304
%0 0
%25.63 2.543
TANZANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%44.81 151
%0 0
%48.37 163
TAYLAND
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%13.21 63
%0 0
%79.87 381
TÜRKMENİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%43.52 151
%0 0
%49.28 171
UKRAYNA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%35.31 131
%0 0
%59.3 220
UMMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%30.79 198
%0 0
%65.32 420
ÜRDÜN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%88.65 1.218
%0 0
%10.19 140
YENİ ZELANDA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%13.97 44
%0 0
%84.13 265
YUNANİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%16.98 250
%0 0
%75.88 1.117
TÜM ÜLKELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0
%57.47 1.047.740
%0 0
%39.57 721.427