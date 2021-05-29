Heyecan dolu karşılaşma öncesi milyonlarca futbolsever ekran başına kilitlendi. Kupanın sahibi olmak isteyen iki İngiliz kulüp Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Manchester City Chelsea maçı şifresiz canlı izle ekranı ile şimdiden araştırma konusu haline geldi. 22.00'da başlayacak mücadelede kazanan tarafın kim olacağı merakla beklenirken mücadeleyi binlerce kişi Manchester City Chelsea maçı canlı izle ekranı üzerinden takip edecek. 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali Manchester City Chelsea maçı canlı beIN SPORTS HD izle ekranı ve tüm detaylar…
Manchester City Chelsea Maçı Yayın Bilgileri
Tarih: 29.05.2021
Saat: 22:00
Hakem: Mateu Lahoz
Stadyum: Manchester City ile Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek
Yayın Kanalı: beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.
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MANCHESTER CİTY, CHELSEA'YE KARŞI FİNAL MAÇI KAYBETMEDİ
İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti. Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.
Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.
Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.
Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.
"DEVLER LİGİ"NDE 3'ÜNCÜ İNGİLİZ FİNALİ
2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.
İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.
Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.