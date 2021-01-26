Abdullah Avcı: Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz





"SÜPER KUPA'YI GEÇEN SENEKİ YARIŞIN RÖVANŞI OLARAK GÖRMÜYORUM"



Avcı'nın bu kupa müsabakasını Trabzonspor'un geçen sezon Başakşehir ile verdiği şampiyonluk mücadelesinin rövanşı olarak görüp görmediği ile ilgili sorulan soruya Avcı, şu yanıtı verdi: "Ben geçen senenin rövanşı olarak görmüyorum. Bu sene yeni bir maç, yeni hedef. Bunu almak istiyoruz. Başakşehir'in oyuncu grubuna da hakimim. 7-8 eksiği de olsa geniş oyuncu havuzuna sahip olduğun biliyorum. Alternatifleri fazla. Hocanın memnun olduğu olmadığı oyuncular vardır ama ben bu konuda daha dar bir havuzun içinde gidiyorum. Kaliteli takıma karşı oynayacağız. Her müsabaka zordur. Biz de buna en iyi şekilde hazırlanıp çözmeye çalışacağız."



"FİNALE YAKIŞIR BİR MÜSABAKA OLSUN"



Müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hava şartları ve rüzgara göre oyun planı kuracaklarının altını çizen Abdullah Avcı, "Okan Hocanın da oynadığı stat. Rüzgar fiziki şartlar nasıl olacak göreceğiz. Ona göre oyun planı olarak nasıl başlayacağız göreceğiz. Başakşehir için de aynı şey geçerli. Yoğun bir süreçten geçtiler. Yorgunlukların, sakatlıkların olduğu dönem geçiriyoruz. Sakatlıksız olsun. Yarın umarım finale yakışır bir müsabaka fair-play çerçevesinde bir maç olur" diye konuştu.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Medipol Başakşehir ile yarın yapacakları TFF Süper Kupa maçını kazanarak kupaya uzanmak istediklerini söyledi. Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.

UĞURCAN ÇAKIR: EN ZOR SENEYİ YAŞIYORUZ

Sözlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Uğurcan, "Tarihin en zor senesini yaşıyoruz. Pandeminin gölgesi altında futbol oynayama çalışıyoruz. Ülke olarak da salgından dolayı çok büyük zararlar gördük. Sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu aktaran genç file bekçisi, "Kupa, futbol süreçlerinin en güzel hediyesi. Türkiye Kupası'nı kazanınca bunu yaşamıştık. Amacımız bunu yeniden başarabilmek. TFF Süper Kupa'da da geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz takımla karşılaşacağız. Bu kupayı almak istiyoruz. Kazanıp hem kendimizi hem de taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bordo-mavili futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki hava şartlarının kendilerini etkilemeyeceğini dile getirerek, "Futbolcu olarak her zaman her şarta odaklanmak gerekiyor. Yarınki hava koşulları bir avantaj ya da dezavantaj değil. Çıkıp elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.