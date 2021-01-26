Abdullah Avcı: Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili takımın kaptanı kaleci Uğurcan Çakır, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, uzun dönem birlikte çalıştığı kulüp ile rakip olacağını vurgulayarak, "Ligimizin oyuncu zenginliğine sahip bir kulüp. Şahane kulüple yarın bir müsabaka oynayacağız. Trabzonspor, ülke tarihinin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Türkiye futboluna oyuncu kazandırmış, şampiyonluklar yaşamış bir şehir. Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 5'i üst üste olmak üzere toplamda 7 kere kazandık. Süper Kupa adına geçince de bir kez aldık. Toplam 8 kere almış bir şehir. 12 haftadır yaptığımız çıkışımızı bir kupa alarak bir sonraki sonuçlara yardımcı olmasını istiyoruz. Enerjimizi yükseltecek kupayı almak istiyoruz. Hava şartları ne olacak bilmiyorum. İyi takım, iyi hoca, iyi bir kulüp ve iyi bir müsabaka olacak" şeklinde konuştu.
"KUPAYI ALARAK HEDEFLEDİĞİMİZ ÖZ GÜVENİ YAKALAMAK İSTİYORUZ"
Bordo-mavili takımın başında olduğu 12 haftalık süreçte iyi bir ivme yakaladıklarının ve bu gidişin yarın oynanacak Süper Kupa maçında etkili olacağını aktaran Avcı, "Trabzonspor olarak pozitif yönümüz 12 haftadır çalıştığımız oyuncuların çalışmalarımıza verdiği olumlu tepkiler. Bunu sahada geliştirmek ve geliştirirken de hedeflediğimiz özgüveni yakalamak istiyoruz. Bu kupa alışkanlığı olan takıma bunu tekrar kazandırmak özgüvenimizi daha yukarıya çekip bir sonraki lig maçına hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"HER MAÇ AYNI HEYECANI YAŞIYORUZ"
Abdullah Avcı'nın Süper Kupa'yı kazanmaları halinde kariyerindeki ilk kupa olmasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Antrenörlük veya futbolculuk her anı doğru yaşamakla alakalı. Bunlara çok bakmıyorum. İşimi doğru yapıp kendimi geliştirmeye, oyuncumu ve oyunu geliştirmeye çalışan biriyim. Yeni geldiğim yerde tarihinde kupa almış teknik direktör denecekse bunu istemiyorum. Biz her maç aynı heyecanları yaşıyoruz. Tarihinde yer almak önemlidir. Trabzonspor tarihine baktığında o sevinçleri, oyuncuları, teknik direktörleri çok net görüyoruz. Oyun ve oyuncuyu geliştirmek sonuçlandırmak insanı mutlu eder."
"SÜPER KUPA'YI GEÇEN SENEKİ YARIŞIN RÖVANŞI OLARAK GÖRMÜYORUM"
Avcı'nın bu kupa müsabakasını Trabzonspor'un geçen sezon Başakşehir ile verdiği şampiyonluk mücadelesinin rövanşı olarak görüp görmediği ile ilgili sorulan soruya Avcı, şu yanıtı verdi: "Ben geçen senenin rövanşı olarak görmüyorum. Bu sene yeni bir maç, yeni hedef. Bunu almak istiyoruz. Başakşehir'in oyuncu grubuna da hakimim. 7-8 eksiği de olsa geniş oyuncu havuzuna sahip olduğun biliyorum. Alternatifleri fazla. Hocanın memnun olduğu olmadığı oyuncular vardır ama ben bu konuda daha dar bir havuzun içinde gidiyorum. Kaliteli takıma karşı oynayacağız. Her müsabaka zordur. Biz de buna en iyi şekilde hazırlanıp çözmeye çalışacağız."
"FİNALE YAKIŞIR BİR MÜSABAKA OLSUN"
Müsabakanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hava şartları ve rüzgara göre oyun planı kuracaklarının altını çizen Abdullah Avcı, "Okan Hocanın da oynadığı stat. Rüzgar fiziki şartlar nasıl olacak göreceğiz. Ona göre oyun planı olarak nasıl başlayacağız göreceğiz. Başakşehir için de aynı şey geçerli. Yoğun bir süreçten geçtiler. Yorgunlukların, sakatlıkların olduğu dönem geçiriyoruz. Sakatlıksız olsun. Yarın umarım finale yakışır bir müsabaka fair-play çerçevesinde bir maç olur" diye konuştu.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Medipol Başakşehir ile yarın yapacakları TFF Süper Kupa maçını kazanarak kupaya uzanmak istediklerini söyledi. Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.
UĞURCAN ÇAKIR: EN ZOR SENEYİ YAŞIYORUZ
Sözlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Uğurcan, "Tarihin en zor senesini yaşıyoruz. Pandeminin gölgesi altında futbol oynayama çalışıyoruz. Ülke olarak da salgından dolayı çok büyük zararlar gördük. Sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu aktaran genç file bekçisi, "Kupa, futbol süreçlerinin en güzel hediyesi. Türkiye Kupası'nı kazanınca bunu yaşamıştık. Amacımız bunu yeniden başarabilmek. TFF Süper Kupa'da da geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz takımla karşılaşacağız. Bu kupayı almak istiyoruz. Kazanıp hem kendimizi hem de taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." diye konuştu.
Bordo-mavili futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki hava şartlarının kendilerini etkilemeyeceğini dile getirerek, "Futbolcu olarak her zaman her şarta odaklanmak gerekiyor. Yarınki hava koşulları bir avantaj ya da dezavantaj değil. Çıkıp elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
"BU MAÇA MORALLİ GELİYORUZ"
Uğurcan Çakır, Süper Lig'de son haftalarda yakaladıkları çıkışla Süper Kupa müsabakasına moralli çıkacaklarını kaydetti. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından güzel bir çıkış yakaladıklarını aktaran Uğurcan, "İyi bir aile olduk. Bu da saha sonuçlarına yansıdı. Bu maça moralli geliyoruz. Enerjimiz de yüksek. İnşallah yarınki maçta bunu sahada görebiliriz." şeklinde görüş belirtti.
Küçük yaşlarda Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelip Trabzonspor'un maçlarını izlediğini anlatan 24 yaşındaki kaleci, "Burada Trabzonspor maçı izlemek benim için çok özel duygulardı. Şimdi buraya takım kaptanı olarak geliyorum. Bu da çok özel ve güzel bir duygu. Bu takım için her zaman her şeyi yapmaya çalışıyorum. İnşallah yarın da elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Uğurcan, maçın penaltılara kalması ihtimaline karşı özel bir çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Herhangi bir çalışma yapmadık. Penaltı bir sezgi işi. Saha içindeki duruma göre köşeye gidiyorum. Herhangi bir hazırlık yapmadık. İnşallah penaltılara gitmeden kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.