Abdullah Avcı: Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz

"KUPAYI ALARAK HEDEFLEDİĞİMİZ ÖZ GÜVENİ YAKALAMAK İSTİYORUZ"



Bordo-mavili takımın başında olduğu 12 haftalık süreçte iyi bir ivme yakaladıklarının ve bu gidişin yarın oynanacak Süper Kupa maçında etkili olacağını aktaran Avcı, "Trabzonspor olarak pozitif yönümüz 12 haftadır çalıştığımız oyuncuların çalışmalarımıza verdiği olumlu tepkiler. Bunu sahada geliştirmek ve geliştirirken de hedeflediğimiz özgüveni yakalamak istiyoruz. Bu kupa alışkanlığı olan takıma bunu tekrar kazandırmak özgüvenimizi daha yukarıya çekip bir sonraki lig maçına hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"HER MAÇ AYNI HEYECANI YAŞIYORUZ"



Abdullah Avcı'nın Süper Kupa'yı kazanmaları halinde kariyerindeki ilk kupa olmasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Antrenörlük veya futbolculuk her anı doğru yaşamakla alakalı. Bunlara çok bakmıyorum. İşimi doğru yapıp kendimi geliştirmeye, oyuncumu ve oyunu geliştirmeye çalışan biriyim. Yeni geldiğim yerde tarihinde kupa almış teknik direktör denecekse bunu istemiyorum. Biz her maç aynı heyecanları yaşıyoruz. Tarihinde yer almak önemlidir. Trabzonspor tarihine baktığında o sevinçleri, oyuncuları, teknik direktörleri çok net görüyoruz. Oyun ve oyuncuyu geliştirmek sonuçlandırmak insanı mutlu eder."