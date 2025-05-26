JLO İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Bu yıl İstanbul ve Antalya'da dinleyicileri ile buluşacak dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez latin rüzgarları estirecek. Merakla beklenen konser tarihi sonrası biletler de ortaya çıktı. Jennifer Lopez konseri bilet fiyatları ile birlikte etkinliğin yapılacağı tarih ve "JLO Live In 2025" detayları müzikseverlerin gündemindeki yerini aldı. Konser takvimi kapsamında pek çok ülkeye uğrayacak pop yıldızı için geri sayım başladı. Peki; Jennifer Lopez İstanbul konseri ne zaman ve nerede yapılacak?
Türkiye'de konser verecek yıldız ismin durağı Antalya ve İstanbul olacak. Yoğun konser takvimine sahip olan Jennifer Lopez İstanbul konseri bilet fiyatları ile merak ediliyor. JLO hayranları biletler açılır açılmaz ekran başında yerini aldı. Peki, 2025 Jennifer Lopez konseri ne zaman ve nerede yapılacak?
JENNİFER LOPEZ İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?
"JLO Live In 2025" kapsamında dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez 23 Temmuz tarihinde Antalya'da; 5 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı Festival Park sahnesinde sahneye çıkacak.
JENNİFER LOPEZ İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI
Kategorilere göre farklılık gösteren biletler en düşük 1500 TL ile en yüksek 18.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Bilet fiyatları genel giriş, sahne önü, VIP gibi seçeneklere göre değişiyor.