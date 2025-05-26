JLO İstanbul Konseri 2025: Jennifer Lopez konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Türkiye'de konser verecek yıldız ismin durağı Antalya ve İstanbul olacak. Yoğun konser takvimine sahip olan Jennifer Lopez İstanbul konseri bilet fiyatları ile merak ediliyor. JLO hayranları biletler açılır açılmaz ekran başında yerini aldı. Peki, 2025 Jennifer Lopez konseri ne zaman ve nerede yapılacak?